Como, le ultime di formazione verso il Napoli: Fabregas ha dubbi in attacco

Como, le ultime di formazione verso il Napoli: Fabregas ha dubbi in attaccoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:20Notizie
di Pierpaolo Matrone
La probabile formazione del Como per la sfida contro il Napoli. Fabregas prepara alcune novità: possibile debutto per Kaiki, Nico Paz verso una maglia.

Il Como prepara la trasferta contro il Napoli con diversi dubbi ancora da sciogliere. Secondo le ultime raccolte da Tuttomercatoweb.com, Cesc Fabregas dovrebbe confermare davanti a Butez la coppia centrale composta da Chalobah e Ramon. Sulla corsia sinistra potrebbe arrivare il debutto di Kaiki, mentre dall'altra parte Couto è favorito nel ballottaggio con Smolcic. A centrocampo si va verso il ritorno dal primo minuto di Da Cunha, con Milla in vantaggio su Perrone per completare la mediana.

Como, Nico Paz verso la conferma: Diao favorito dal 1'

I principali dubbi di Fabregas riguardano il reparto offensivo. Douvikas resta il riferimento centrale e non sembra in discussione, mentre sulla sinistra Jesus Rodriguez insidia Baturina, reduce da una prova sottotono a Udine. Diao, però, dovrebbe partire titolare. Attenzione anche a Nico Paz: non è ancora al 100% della condizione, ma dovrebbe comunque cominciare la partita dal primo minuto. Liberali, infine, spera di conquistare la sua prima maglia da titolare.