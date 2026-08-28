Como, le ultime di formazione verso il Napoli: Fabregas ha dubbi in attacco
Il Como prepara la trasferta contro il Napoli con diversi dubbi ancora da sciogliere. Secondo le ultime raccolte da Tuttomercatoweb.com, Cesc Fabregas dovrebbe confermare davanti a Butez la coppia centrale composta da Chalobah e Ramon. Sulla corsia sinistra potrebbe arrivare il debutto di Kaiki, mentre dall'altra parte Couto è favorito nel ballottaggio con Smolcic. A centrocampo si va verso il ritorno dal primo minuto di Da Cunha, con Milla in vantaggio su Perrone per completare la mediana.
Como, Nico Paz verso la conferma: Diao favorito dal 1'
I principali dubbi di Fabregas riguardano il reparto offensivo. Douvikas resta il riferimento centrale e non sembra in discussione, mentre sulla sinistra Jesus Rodriguez insidia Baturina, reduce da una prova sottotono a Udine. Diao, però, dovrebbe partire titolare. Attenzione anche a Nico Paz: non è ancora al 100% della condizione, ma dovrebbe comunque cominciare la partita dal primo minuto. Liberali, infine, spera di conquistare la sua prima maglia da titolare.
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