Cremonese-Napoli, occhio alle torri! Sfida tra le migliori nel gioco aereo

vedi letture

Il Napoli, fresco vincitore della Supercoppa italiana, torna a giocare in campionato, dove domenica 28 dicembre affronterà allo Stadio Zini la Cremonese per la 17ª giornata di Serie A. La Cremonese è sia la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sei), sia quella che in generale vanta più marcature a seguito di un cross (nove).

Dall'altra parte, il Napoli è una delle tre formazioni con la miglior differenza reti da gioco aereo: +4, frutto di cinque gol di testa segnati e uno solo incassato (al pari di Como e Inter).