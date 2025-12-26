Cremonese-Napoli, occhio alle torri! Sfida tra le migliori nel gioco aereo
Il Napoli, fresco vincitore della Supercoppa italiana, torna a giocare in campionato, dove domenica 28 dicembre affronterà allo Stadio Zini la Cremonese per la 17ª giornata di Serie A. La Cremonese è sia la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sei), sia quella che in generale vanta più marcature a seguito di un cross (nove).
Dall'altra parte, il Napoli è una delle tre formazioni con la miglior differenza reti da gioco aereo: +4, frutto di cinque gol di testa segnati e uno solo incassato (al pari di Como e Inter).
Prossima partita
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
