Crisi Atletico Madrid, solo 1-1 con l'Alaves e appena 16' per Raspadori

Fatica a decollare la stagione dell'Atletico Madrid: dopo tre giornate di campionato, i Colchoneros sono ancora senza vittoria e hanno collezionato solo due punti in classifica. Anche quest'oggi contro l'Alaves si è ripetuto il copione: il gol di Giuliano Simeone è stato pareggiato da Vicente e il match è terminato sul risultato di 1-1. Poco spazio per l'ex Napoli Giacomo Raspadori, entrato all'89esimo, ha giocato appena 16 minuti considerando il recupero.