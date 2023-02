Da Cremona, le probabili scelte di Ballardini per la gara col Napoli: sorpresa in attacco

Quale formazione sceglierà Davide Ballardini per affrontare la capolista Napoli con la sua Cremonese? Ecco le possibili scelte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale formazione sceglierà Davide Ballardini per affrontare la capolista Napoli con la sua Cremonese? Ecco le possibili scelte, secondo Cuoregrigiorosso.com: "Si va verso la conferma del reparto difensivo visto contro il Lecce: Carnesecchi in porta e Vasquez, Chiriches e Ferrari (in ballottaggio con Bianchetti) a proteggerlo. Sugli esterni spazio ai soliti Valeri e Sernicola, mentre a centrocampo il grande dubbio è tra Castagnetti e Meité in regia, con ai lati Pickel e Benassi. In attacco è piena emergenza: sicuro del posto da titolare capitan Ciofani, mentre al suo fianco è in vantaggio Afena-Gyan, per caratteristiche il più simile ad Okereke. Nel corso della gara ci sarà sicuramente spazio anche per Tsadjout".