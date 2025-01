Da Londra: "Casadei ha perso un anno e mezzo. La Premier non è la Serie A"

vedi letture

Le mani del Napoli su Casadei del Chelsea, talento anni 21, centrocampista da inserire subito in rosa che non occuperebbe un posto in lista. Del giocatore ha parlato Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo e presidente dell’AssoOsservatori a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Casadei ha perso un anno e mezzo, pur avendo buone qualità e sapendo di poter rientrare tra i grandi per caratteristiche. Il campionato inglese è diverso da quello italiano, evidentemente gli è mancato qualcosa, in Inghilterra devi rendere subito e probabilmente non è stato così.

Conte allena benissimo anche i giovani, dando loro le giuste opportunità se sono bravi, altrimenti falliscono. Conte non regala nulla, è questo è garanzia per i calciatori allenati da lui, che sanno che se hanno qualità con lui si affermeranno nel panorama calcistico internazionale ad ottimi livelli. Conte non era un ottimo calciatore eppure lo è diventato facendo la carriera che ha fatto proprio per la serietà e l’attitudine al lavoro. Frattesi e Danilo completerebbero l’organico, Conte deve prendere giocatori per puntellare la rosa, prevedendo eventuali infortuni o momenti di forma meno brillanti”.