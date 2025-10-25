Da Milano avvisano: "L'Inter vuole vendicarsi dello Scudetto soffiato"
"Lo Scudetto soffiato e quel brutto ricordo, Conte è avvisato: l'Inter vuole vendicarsi". Questa l'apertura del quotidiano milanese Il Giornale riguardo alla sfida di oggi che attende i nerazzurri al Maradona contro il Napoli. Una sfida importantissima per l'Inter che arriva dopo la vittoria di Champions League contro l'Union Saint-Gilloise.
Un impegno che può permettere all'Inter di conquistare il primo posto in classifica. Poi una sfida che torna alla scorsa stagione, sorpasso degli azzurri e Scudetto soffiato all'Inter che inciampò nel finale di campionato contro la Lazio, confermando le difficoltà di fine stagione, non apprifittando dello stop del Napoli sul campo del Parma.
25 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
VS
Napoli
Inter
