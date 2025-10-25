Da Milano avvisano: "L'Inter vuole vendicarsi dello Scudetto soffiato"

"Lo Scudetto soffiato e quel brutto ricordo, Conte è avvisato: l'Inter vuole vendicarsi". Questa l'apertura del quotidiano milanese Il Giornale riguardo alla sfida di oggi che attende i nerazzurri al Maradona contro il Napoli. Una sfida importantissima per l'Inter che arriva dopo la vittoria di Champions League contro l'Union Saint-Gilloise.

Un impegno che può permettere all'Inter di conquistare il primo posto in classifica. Poi una sfida che torna alla scorsa stagione, sorpasso degli azzurri e Scudetto soffiato all'Inter che inciampò nel finale di campionato contro la Lazio, confermando le difficoltà di fine stagione, non apprifittando dello stop del Napoli sul campo del Parma. 