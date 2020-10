Da San Sebastian: "Napoli ha speso per Osimhen quello che la Real versa per lo stipendio dell'intera squadra"

"Il Napoli vuole tutto". Scrive così Diario Vasco, direttamente da San Sebastian, per presentare alla Real Sociedad l'avversario di questa sera all'Anoeta: "La compagine di Gattuso è reduce dalla vittoria in Coppa Italia, in cui ha battuto la Juventus di Cristiano Ronaldo in finale, e attualmente è secondo in Serie A, a due punti dal Milan e davanti a Juve e Inter. Basta questo per spiegare il suo potenziale. Inoltre i 70 milioni spesi in estate per acquistare dal Lille Osimhen equivalgono alla massa salariale dell'intera squadra della Real Sociedad in questa stagione. E questo la dice lunga".