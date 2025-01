Da Verona - Attento Napoli, Hellas in fiducia e con leggerezza: c'è un dubbio di formazione

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Simone Antolini, giornalista di L’Arena: “Il Verona è rinfrancato dagli ultimi risultati, fa un po’ specie che abbia subito delle colossali imbarcate (anche con l’Empoli) ad oggi è salva e addirittura facendo una proiezione statistica viaggia ad una media superiore agli anni passati. Tchatchua sarà assente al Maradona ed è una notizia importante, ma gli scaligeri arrivano rinfrancati. Esonero Zanetti? Dopo il 4-1 con l’Empoli abbiamo dato per scontato anche noi un avvicendamento invece è stato bravo Sogliano a tenerlo quando non l’avrebbe fatto nessuno. A quel punto c’è stata una settimana durissima, con confronti diretti, e si sono riscoperti a Parma come una squadra vera“.

“Cosa temere del Verona? Più che altro il rischio è sottovalutare la leggerezza e la fiducia con la quale il Verona può presentarsi a Napoli. Non verrà solo per difendersi, potrà anche perdere male, ma verrà per giocare. Gara d’andata? Come trovare pinguini nel deserto, si sono create una serie di situazioni tali…il primo tempo il Napoli dominò, fosse entrato un pallone nelle tante azioni create avremmo parlato d’altro. La rigiochi cento volte non succede lo stesso. Al posto di Tchatchua dovrebbe giocare Lazovic. Ghilardi? I calciatori del Verona che vengono a Napoli hanno bisogno di tempo. Da noi il Cholito giocava anche senza gambe“.