Dal Brasile: "Allan cresciuto nella ripresa, Tite gli dà fiducia e gli fa una richiesta"

Soltanto domani Allan tornerà a Napoli, dopo l'ultimo impegno con la nazionale mantenuto stanotte. In Brasile-Perù Tite ha dato una chance al centrocampista azzurro, schierato titolare in amichevole. Come s'è comportato? Lo riferisce Bruno Grossi, penna di Uol Esporte, in un passaggio del suo editoriale sul momento del Brasile: "Allan ha avuto una possibilità da Tite e, nella partita, è cresciuto solo nel secondo tempo, sfiorando il gol. Tite è molto attento a lui ed Arthur, vuole che contribuiscano maggiormente alla manovra offensiva, con un numero maggiore di inserimenti e rifiniture per i compagni. Proprio perché più difensivo, ha giocato di meno Fabinho. Tite sa di dover correre rischi dopo la fiducia che s'è guadagnato".