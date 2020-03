Dal Camp Nou a casa nostra per la 'qualificazione' più importante

Oggi, 18 marzo, giorno di Barcellona-Napoli, atteso da molti come principale evento dell'anno, siamo chiusi in casa, non possiamo uscire (chi ha buon senso e rispetto...) e contiamo i giorni che ci separano dal ritorno alla normalità, alla vita che s'è fermata per colpa di un virus improvviso e invisibile. Non ci sarà nessuna partita al Camp Nou, altro che trasferta dei sogni, al massimo dalla cucina andiamo in salotto per godere un po' di sana tv. Ma oggi la qualificazione più importante non è quella ai quarti di Champions League: andare avanti vuol dire poter tornare a fare una passeggiata o mangiare una pizza o stare insieme con le persone che fanno stare bene. Tutte cose che abbiamo sempre dato per scontato e che oggi rappresentano un sogno. Il nostro sogno. Serve il sostegno di tutti per riuscire ad emergere da questo momento storico così complesso. Ci sarà tempo, poi, per rincorrere anche l'altra qualificazione...