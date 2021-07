Dal Messico - Lozano è in albergo, applicato un collare cervicale per la distorsione

Altri aggiornamenti sulle condizioni di Hirving Lozano, dopo il brutto infortunio di stanotte, giungono dal Messico, tramite il portale TUDN. L'attaccante del Napoli, dopo aver lasciato l'ospedale, si trova sotto osservazione presso l'albergo del ritiro della nazionale messicana. L'attaccante del Napoli non ha avuto bisogno di un intervento chirurgico, ma è stato solo suturato per il brutto taglio sul viso. Inoltre è stata esclua una grave lesione cervicale, si tratterebbe infatti solo di una distorsione. Nonostante anche l'esito negativo degli esami finora effettuati la Gold Cup per El Chycky potrebbe essere finita qui, la decisione verrà presa nei prossimi giorni. Intanto al messicano è stato applicato un collare cervicale per sicurezza.