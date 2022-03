Dall'Inghilterra - La Premier tornerà visibile in Cina: stop alle iniziative in favore dell'Ucraina

Secondo quanto riportato dal Daily Mail nelle 4 partite di Premier League in programma domani non sono previste manifestazioni in favore del popolo ucraino.

TuttoNapoli.net © foto di Federico De Luca La Cina riapre alla Premier League dopo il boicottaggio della scorsa settimana, avvenuto a seguito delle iniziative di sostegno a favore del popolo ucraino e contro la guerra. Un gesto ritenuto "politico" dal governo cinese. Secondo quanto riportato dal Daily Mail nelle 4 partite di Premier League in programma domani non sono previste manifestazioni in favore del popolo ucraino, questo porterà pertanto il campionato inglese ad essere nuovamente visibile in Cina, sebbene non siano da escludere in futuro nuove iniziative.