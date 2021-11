Dalla lotta Scudetto a un posto a Qatar 2022: domani sarà scontro diretto Kessie-Anguissa

Dallo Scudetto al Mondiale di Qatar 2022. Domani quella tra Franck Kessie e André Frank Zambo Anguissa, a Japoma, Camerun, sarà una sfida diretta per un posto nel barrage verso la kermesse intercontinentale. Di fatto uno spareggio per uno degli ultimi slot per gli spareggi tra i camerunesi e la Costa d'Avorio. Per il Camerun serve una vittoria visto che in classifica ha due punti meno della nazionale di Beaumelle.