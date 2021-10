Dallo "Scudetto perso in albergo" il Napoli non perde a Firenze: i precedenti con i viola

La Fiorentina in queste prime sei partite di campionato ha vinto molto (4 volte) e pareggiato mai. 9 dei 12 punti che ha attualmente in classifica, la squadra viola li ha conseguiti in trasferta. Se la Fiorentina ha vinto molto, il Napoli, per contro, ha vinto sempre. La formazione azzurra è a punteggio pieno dopo 6 giornate ed è l'unica ad esserlo.

"Abbiamo perso lo scudetto in albergo". Con questa frase Maurizio Sarri, allora allenatore del Napoli, ha giustificato l'ultima, pesante sconfitta subita dagli azzurri in casa della Fiorentina. Il 29 aprile 2018, i campani uscirono dal Franchi avendo perso per 3-0 (tripletta di Simeone) e, nonostante i 91 punti in classifica finali (record per il club) dovettero lasciare lo scudetto alla Juventus. In generale tradizione nettamente favorevole alla Fiorentina che ha vinto 37 volte su 72 incontri giocati a Firenze. Ma il Napoli (17 vittorie totali in terra toscana) è uscito vincitore nelle ultime due circostanze.

Oltre alla classifica generale, troviamo la squadra di Spalletti in testa anche per i 'clean sheet', gare chiuse senza prendere reti. E' già successo 4 volte in questo campionato. Due formazioni che hanno avuto un buon numero di rigori: Fiorentina e Napoli hanno calciato tre volte entrambe dal dischetto (così come Genoa e Lazio), con un solo errore (quello di Insigne contro il Venezia).

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

37 vittorie Fiorentina

18 pareggi

17 vittorie Napoli

112 gol fatti Fiorentina

64 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Napoli 2-0

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2020/2021 Serie A Fiorentina vs Napoli 0-2