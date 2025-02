David Neres e quell'attesa che comincia a essere 'pesante'

La lunga attesa per Napoli e Udinese è anche la stessa che caratterizza la vigilia di David Neres. L’attaccante brasiliano del Napoli, infatti, nonostante sia diventato con pieno merito il nuovo titolare a sinistra, non segna al Maradona ormai da diverso tempo. L’ultima rete a ottobre contro il Como, la prima in campionato, l’unica a Fuorigrotta per lui che in totale ne ha realizzate due.

L’altra Franchi contro la Fiorentina. David Neres non è un goleador, eppure la rete manca, soprattutto per festeggiare con i propri tifosi. Domenica contro l’Udinese ecco il grande appuntamento per provare a ridurre le distanze rispetto all’ultima realizzazione, per regalarsi una gioia personale da condividere con il resto della squadra, per continuare ad inseguire il sogno scudetto.