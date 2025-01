Dazn, numeri in calo: che flop rispetto alla scorsa stagione

vedi letture

Dopo metà campionato, i numeri non sorridono a DAZN. Secondo quanto emerge dai dati ufficiali Auditel, che non tengono conto del confronto sulla 19^ giornata e dei due recuperi in programma a febbraio, sono complessivamente quasi 13 milioni gli spettatori in meno rispetto alla scorsa stagione. In questo 2024-2025 sono stati trasmessi anche alcuni match in chiaro.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).