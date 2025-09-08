De Bruyne stacca Hazard: secondo marcatore di sempre del Belgio, dietro a Lukaku

Kevin de Bruyne è stato uno dei protagonisti assoluti della schiacciante vittoria del Belgio contro il modesto Kazakistan: 6-0 che ha comportato le immediate dimissioni del ct avversario, il centrocampista del Napoli ha contribuito con due gol e un assist.

A 34 anni dunque l'asso azzurro mette un altro mattone importante nella propria carriera, visto che con questi due gol si porta a 34 gol in carriera con la maglia del Belgio. Al momento dunque è secondo nella classifica di tutti i tempi, dopo aver agganciato e superato Eden Hazard (fermo a 33). Il primo? Il suo compagno di squadra al Napoli Romelu Lukaku, che sembra inarrivabile: 89 gol per Big Rom, fra l'altro presente sugli spalti stasera mentre smaltisce il suo lungo infortunio, per sostenere i compagni.

La classifica marcatori di tutti i tempi della Nazionale del Belgio:

1) Romelu Lukaku 89 gol in 124 presenze

2) Kevin De Bruyne 34 gol in 113 presenze

3) Eden Hazard 33 gol in 126 presenze

4) Bernard Voorhoof 30 gol in 61 presenze

5) Paul Van Himst 30 gol in 81 presenze