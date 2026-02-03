Genoa-Napoli, Sky: tornano Rrahmani e Politano, ipotesi 4-4-2 con Lukaku-Hojlund

Archiviata la sessione di mercato, il Napoli può ora concentrare tutte le energie sul campionato e sulla delicata trasferta di Genova. L’obiettivo dello staff tecnico è recuperare elementi chiave della rosa, con Politano e Rrahmani che viaggiano verso il rientro in gruppo. Antonio Conte resta però prudente, rimandando ogni decisione definitiva agli ultimi allenamenti e ai test fisici. La loro eventuale disponibilità potrebbe dare maggiore solidità ed equilibrio alla squadra.

Nel frattempo, emergono interessanti riflessioni tattiche in vista di Genoa-Napoli. Ai microfoni di Sky Sport 24, l'inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini ha illustrato alcune possibili soluzioni, tra cui l’adozione del 4-4-2 per permettere la convivenza offensiva di Lukaku e Hojlund. Una scelta che confermerebbe la grande duttilità del Napoli, capace di adattarsi a più sistemi di gioco. Non a caso, gli azzurri hanno già utilizzato ben sei moduli diversi nel corso della stagione, dimostrando una spiccata flessibilità tattica.