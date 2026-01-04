Defezione dell'ultim'ora per Sarri: la Lazio perde un centrocampista, il motivo

Defezione dell'ultim'ora per Sarri: la Lazio perde un centrocampista, il motivoTuttoNapoli.net
Oggi alle 11:02Notizie
di Pierpaolo Matrone

A poche ore dal fischio d’inizio di Lazio-Napoli, in programma alle 12.30 allo Stadio Olimpico, arriva una brutta notizia per Maurizio Sarri. Dai convocati biancocelesti emerge infatti l’assenza di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano non sarà a disposizione a causa di uno stato febbrile accusato nelle ultime ore, che ha costretto lo staff medico a fermarlo a scopo precauzionale.

Un imprevisto pesante per la Lazio, che perde un’alternativa importante in mezzo al campo. L’assenza di Vecino si aggiunge inoltre a quella di Patric, fermato da una lesione muscolare, riducendo ulteriormente le opzioni di Sarri contro il Napoli.