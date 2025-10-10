Derby per De Bruyne e non solo: tre azzurri in campo oggi con le nazionali

Derby per De Bruyne e non solo: tre azzurri in campo oggi con le nazionaliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Notizie
di Fabio Tarantino

Sono tre i giocatori del Napoli oggi in campo con le rispettive nazionali. Si tratta di Elmas e De Bruyne che saranno rivali e di Marianucci con l'Italia Under 21 di Baldini. Ecco il programma con le prossime partite:

Venerdì 10 ottobre 
Elmas e De Bruyne: Belgio-Macedonia 
Marianucci: Italia-Svezia

Sabato 11 ottobre
Meret, Di Lorenzo, Spinazzola: Estonia-Italia 

Domenica 12 ottobre 
McTominay e Gilmour: Scozia-Bielorussia 
Hojlund: Danimarca-Grecia 