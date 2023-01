Napoli in vantaggio al 47' del primo tempo!

Napoli in vantaggio al 47' del primo tempo! E' l'ultima azione della prima frazione per gli azzurri: scambio Mario Rui-Anguissa, il camerunense entra in area e dalla sinistra fa partire un crosso basso che raccoglie Di Lorenzo: il capitano del Napoli calcia forte sotto la traversa e non lascia scampo a Ochoa.