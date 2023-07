Dimaro, il report della seduta mattutina: buone notizie per Lozano, palestra per Gaetano

Seduta mattutina per il Napoli sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto esercitazione tecnica

Fonte: sscnapoli.it

Seduta mattutina per il Napoli sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto esercitazione tecnica a gruppi, lavoro di possesso palla ed esercitazione con sagome finalizzato al tiro in porta. Successivamente la squadra si è divisa in due gruppi effettuando sessioni di tiri in porta e lavoro di core stability. Gaetano ha fatto lavoro in palestra. Lozano ha svolto l’intera sessione in gruppo.