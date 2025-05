Prima pagina Corriere dello Sport ed il gioco di parole sull'Inter: "Yamala!"

L'Inter il prossimo 31 maggio sarà di scena all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove affronterà la vincente di PSG-Arsenal

"Yamala!". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che celebra la straordinaria vittoria conquistata dall'Inter nella semifinale di ritorno di Champions League. I nerazzurri dopo una sfida leggendaria si sono imposti per 4-3 sul Barcellona, beffato dalla rete di Frattesi nel primo tempo supplementare. L'Inter si era portata in vantaggio con Lautaro, raddoppiando con Calhanoglu prima della reazione del Barça.

