Dimaro, si inizia - Rog, ancora tu? Probabilmente solo per poco

Rieccolo, Marko Rog. Sei mesi dopo l'ultima volta in azzurro. Un anno dopo, ancora a Dimaro. Tra i convocati per il ritiro c'è anche il centrocampista croato, reduce dal prestito semestrale al Siviglia, club in cui però ha trovato poco spazio, proprio come era stato in azzurro. Con l'inversione della politica societaria circa i giovani è possibile che l'ex Dinamo Zagabria venga ceduto a titolo definitivo, anche da un momento all'altro (il Genoa è forte su di lui).

La sua presenza è temporanea, ma non è da escludere che Ancelotti cambi idea, a maggior ragione se il Napoli dovesse far fatica a trovare un altro mediano alle giuste condizioni. Non sarebbe la prima volta. Arrivato come uno dei migliori prospetti del ruolo in Europa, potrebbe andar via con grossi rimpianti, forse condivisi con il suo attuale club. E chissà che l'azzurro addosso non possa restarci.