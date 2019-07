Dimaro, si inizia - Tonelli, solo di passaggio dopo la beffa Sampdoria

E' storia degli ultimi giorni del calciomercato estivo 2018: Lorenzo Tonelli passa dal Napoli alla Sampdoria, con tanto di saluto strappalacrime del diretto interessato alla città partenopea, in prestito con obbligo di riscatto. Un obbligo che però sarebbe scattato al compimento della ventesima presenza in Serie A. L'ex Empoli s'è fermato invece a.... Diciannove. Sì, un turnover scientifico di Giampaolo, sicuramente dettato dai piani alti della società blucerchiata, ha beffato il giocatore, che dunque ha dovuto rifare le valigie e tornare al Napoli.

Tonelli non rientra però nei piani di Ancelotti e il suo futuro è già scritto. Il Napoli è al lavoro per trovargli una sistemazione, possibilmente in Serie A, come chiede il giocatore. Intanto il tecnico di Reggiolo l'ha convocato a Dimaro, dove sarà soltanto di passaggio. In attesa di conoscere quale sarà la sua nuova squadra.