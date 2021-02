Diritti Tv, è scontro frontale: Sky attacca DAZN con una lettera

E' iniziata da pochi minuti a Milano l'Assemblea tra i club di Serie A per prendere una decisione in merito all'assegnazione in Italia dei diritti tv per il triennio 2021/24. Collegati in videoconferenza, oggi i club saranno chiamati a esprimere la propria preferenza ma è quasi scontato che non si raggiungeranno i 14 favorevoli su 20, maggioranza minima per l'accettazione di una delle due offerte.



L'offerta di DAZN è più alta, di 840 milioni di euro a stagione. Ma dopo la notizia di una partnership tra DAZN e Tim, Sky è passata al contrattacco inviando una lettera alla Lega e ai club contestando il sodalizio.