Diritti tv, nulla di fatto per il pacchetto 2: attesa per il verdetto sul ricorso Sky

Ancora un nulla di fatto per i diritti tv della Serie A. La Lega Serie A ha deciso di non decidere sul contestato pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio, quello che assicura tre gare in co-esclusiva con Dazn. Rinviato il voto: ufficialmente per meglio valutare le condizioni di mercato, probabilmente anche in attesa del verdetto del Tribunale di Milano, che ieri si è riservato per la decisione sul ricorso presentato da Sky contro il bando. Sullo sfondo, il tema Superlega: ufficialmente neanche trattato, ma il presidente Dal Pino ha registrato le dimissioni di Paolo Scaroni, presidente del Milan, dal ruolo di consigliere di Lega.