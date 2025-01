Disastro Man United, ne becca 3 in casa dal Brighton: solo 25’ per Garnacho

Bruttissima battuta d'arresto per il Manchester United, sconfitto in casa 3-1 dal Brighton. Stavolta non riesce la rimonta ai Red Devils, che dopo aver ribaltato il Southampton, cedono nettamente contro l'ex squadra di De Zerbi. In campo dal 65' Alejandro Garnacho, l'obiettivo del Napoli per il post-Kvara manca una clamorosa occasione nel finale.