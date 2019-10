Domani la partenza per Salisburgo, nel pomeriggio conferenza e rifinitura: il programma

Il Napoli domattina partirà alla volta dell'Austria, dove mercoledì sera sfiderà il Salisburgo in Champions League. Già domani pomeriggio la squadra sarà oltre confine, visto che alle 18 è prevista la conferenza stampa di Carlo Ancelotti e alle 18.30 la rifinitura della vigilia. Ovviamente potrete seguire tutto in tempo reale su Tuttonapoli.net con i nostri inviati in Austria.