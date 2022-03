Domani parla Zanoli: in un momento cruciale per lui il terzino sarà intervistato da KKN

Domani appuntamento alle ore 13 a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal', per un'intervista con Alessandro Zanoli.

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

