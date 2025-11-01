Prima pagina

Gazzetta dello Sport: "Napoli, c'è Paz! Il talento del Como nel tempio di Diego"

di Redazione Tutto Napoli.net

"L'uomo d'oro" scrive La Gazzetta dello Sport dedicando la sua apertura a Luka Modric. I suoi palloni sono già da record. Tocchi e passaggi perfetti: nessuno in campionato ne fa tanti come il croato. Il Milan di Massimiliano Allegri ruota attorno alla sua classe e per il big match Scudetto con la Roma, Max recupera Rafa Leao.  

Nel taglio alto spazio alla presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus. "Spallettata scudetto", scrive la Rosea. Alle 20.45 esordio a Cremona senza Yildiz: "Juve da titolo". Di spalla invece "Napoli, c'è Paz, il talento del Como nel tempio di Diego"