Corriere dello Sport: "Napoli, i 2 tenori"

Luciano Spalletti si è presentato alla stampa nella giornata di ieri introdotto da Comolli. Fra gli argomenti anche lo scudetto e a volontà di crederci. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Credo nella Juve". “Napoli, i 2 tenori”, il titolo in taglio alto con riferimento ad Anguissa e McTominay che vanno all’assalto del Como. Nessuna mezz’ala come loro finora in campionato. Conte vuole blindare il primo posto con la quinta vittoria consecutiva al Maradona.
 