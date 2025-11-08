Prima pagina

E' il giorno di Juve-Torino, Tuttosport: "Sa di derby"

Oggi alle 08:50Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

E' il giorno del derby di Torino. Questa sera alle 18 la Juventus sfiderà il Toro all'Allianz Stadium per continuare il percorso di crescita con Luciano Spalletti in panchina. Dall'altra parte i granata di Marco Baroni sono in serie positiva e vogliono provare a fare lo sgambetto ai bianconeri. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Sa di derby".