E' storia per l'Italia con Jacobs e Tamberi! Doppio oro a Tokyo 2020 nei 100 e nel salto in alto

Doppia medaglia d'oro storica per l'Italia nell'Atletica Leggera a Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Che favola quella di Gianmarco Tamberi, che cinque anni dopo l'infortunio che lo aveva privato delle Olimpiadi di Rio, vince l'oro nel salto in alto a pari merito con il saltatore qatariota Barshim, con la misura di 2.39m. Pochi minuti dopo Marcell Jacobs, primo italiano in finale nei 100m, fa la storia dell'Atletica italiana vincendo l'oro, correndo in 9.80s.