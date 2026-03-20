E' un altro Napoli con McTominay: tutti i numeri con e senza lo scozzese

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Con il centrocampista scozzese in campo, la squadra di Napoli ha costruito un rendimento solido in campionato: 17 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

C’è un Napoli con Scott McTominay e uno senza, e i numeri lo dimostrano chiaramente. Con il centrocampista scozzese in campo, la squadra di Napoli ha costruito un rendimento solido in campionato: 17 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Quando invece è mancato, come nel periodo di stop per tendinite, il livello si è abbassato sensibilmente: appena 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle quattro gare saltate, a cui si aggiunge anche il ko contro il Torino. Un impatto confermato anche nella sfida contro il Cagliari, dove il suo ritorno da titolare ha coinciso con il gol decisivo e tre punti preziosi per la squadra guidata da Antonio Conte, ora a -6 dalla vetta.

Un fattore determinante tra campionato e coppe

L’influenza di McTominay si estende anche alle competizioni nazionali. In Coppa Italia, il Napoli ha superato il Cagliari ai rigori con lui in campo, mentre è stato eliminato dal Como, sempre ai rigori, senza il suo contributo. In Supercoppa Italiana, invece, due vittorie contro Milan e Bologna lo hanno visto protagonista. Meno incisivo il suo rendimento in UEFA Champions League, dove, nonostante la presenza in tutte le gare, non è riuscito a evitare l’eliminazione con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Dopo le critiche iniziali, i numeri stagionali – 36 presenze, 11 gol e 4 assist – raccontano però di un centrocampista ormai fondamentale, capace di fare la differenza in ogni zona del campo.