Elmas, dov'eravamo rimasti? I numeri prima dell'addio: la scalata può ripartire

Si avvicina il ritorno a Napoli di Eljif Elmas. Il macedone ha stoppato tutte le offerte per attendere i partenopei che così possono strappare il giocatore al Lipsia a condizioni favorevoli: si dovrebbe chiudere in prestito oneroso e diritto di riscatto e nelle ultime ore le parti si stanno avvicinando sulle cifre. Il macedone non vede l’ora di vestire nuovamente la maglia azzurra e riprendere numeri che erano straordinari al suo addio essendo un ’99:

Nonostante il ruolo di dodicesimo (ed anche qualche protesta social sulle troppe panchine), Elmas ha già raccolto 189 maglie in maglia azzurra (con 19 gol e 11 assist) scalando la classifica all time azzurra ed ancora oggi è davanti a pilastri dell’undici titolare come Rrahmani (176 gare) e Anguissa (154 presenze) mentre solo da poco l’hanno superato elementi come Lobotka (199) e Meret (213). Manca poco e poi la scalata dovrebbe ripartire.

Classifica presenze all time (attivi):

14) Di Lorenzo 271

32) Politano 234

44) Meret 213

50) Lobotka 199

57) Elmas 189

63) Rrahmani 176

87) Anguissa 154