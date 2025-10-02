Elmas in nazionale: convocato dalla Macedonia per le gare di qualificazione ai Mondiali

Ufficiale

Elmas in nazionale: convocato dalla Macedonia per le gare di qualificazione ai MondialiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:20Notizie
di Francesco Carbone

Il commissario tecnico della Macedonia, Blagoja Milevski, ha diramato l’elenco dei convocati per le prossime due sfide di qualificazione ai Mondiali: la nazionale della penisola balcanica affronterà il Belgio di Kevin De Bruyne il 10 ottobre e il Kazakistan il 13 ottobre. Tra i nomi selezionati figura regolarmente anche il centrocampista e jolly del Napoli, Eljif Elmas.

Di seguito la lista completa dei convocati: