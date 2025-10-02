Ufficiale Elmas in nazionale: convocato dalla Macedonia per le gare di qualificazione ai Mondiali

Il commissario tecnico della Macedonia, Blagoja Milevski, ha diramato l’elenco dei convocati per le prossime due sfide di qualificazione ai Mondiali: la nazionale della penisola balcanica affronterà il Belgio di Kevin De Bruyne il 10 ottobre e il Kazakistan il 13 ottobre. Tra i nomi selezionati figura regolarmente anche il centrocampista e jolly del Napoli, Eljif Elmas.

Di seguito la lista completa dei convocati: