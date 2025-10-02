De Bruyne, altro che problema! Mediaset lo esalta: “Due assist da repertorio”

Altro che problema. Dopo giorni di critiche, di Kevin De Bruyne ha risposto trascinando il Napoli alla prima vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Per il belga due assist di altissimo livello, entrambi concretizzati da Hojlund, nei momenti cruciali del match quando il Napoli sembrava persino soffrire la squadra portoghese, autore di una prova di grande coraggio, qualità ed anche dinamismo. Ma non solo: una prestazione di grande sacrificio in entrambe le fasi di gioco.

La redazione di Sport Mediaset ha esaltato la partita del fuoriclasse belga: “Dopo ore tumultuose post Milan-Napoli, tante erano le domande che orbitavano attorno a Kevin De Bryune. Se a zittire le polemiche era stato il ds Manna prima della sfida del Maradona, il belga ha confermato in toto che quanto detto (o supposto) era errato e che, come l'amico Modric, non è di certo sulla via del tramonto. Lo ha fatto vedere con due assist da repertorio, col primo da vedere e rivedere: ripartenza perfetta su recupero di Anguissa, sguardo sulla palla e con un occhio a Hojlund che prende il tempo alla difesa dei portoghesi per l'1-0 inaspettato dei campioni d'Italia. Poi nella ripresa, dopo averci provato una prima volta, il cross pennellato sulla testa del danese è prelibato”.