Mondiale per Club, possibile modifica al regolamento: 3 squadre per nazione e 48 totali

Dopo il successo della prima edizione, la FIFA sta studiando possibili modifiche al regolamento del nuovo Mondiale per Club, con l'obiettivo di aumentare la presenza di squadre provenienti dallo stesso Paese. La proposta prevede che, invece di due, possano partecipare fino a tre club per nazione. L’obiettivo è evitare situazioni come quelle della prima edizione a 32 partecipanti, in cui squadre come Barcellona e Napoli, rispettivamente campioni di Spagna e Italia, erano rimaste escluse, suscitando critiche sulla legittimità di un torneo annunciato come competizione tra i migliori club del mondo. Anche la Premier League era stata rappresentata solo da Chelsea e Manchester City, mentre il Liverpool, vincitore della Premier, era rimasto fuori a causa del limite dei due club.

La proposta include anche un allargamento del torneo a 48 squadre, soluzione sostenuta dall’Associazione dei Club Europei (ECA), ma contrastata dalla UEFA, contraria anche all’ipotesi di disputare la competizione ogni due anni, preferendo mantenere la cadenza quadriennale. Il dibattito sarà al centro del prossimo Consiglio della FIFA. Victor Montagliani, vicepresidente dell’ente, ha sottolineato il bilancio positivo della prima edizione, pur riconoscendo margini di miglioramento. La riforma, se approvata, garantirebbe maggiore equità e consentirebbe ai campioni dei principali campionati di partecipare, evitando esclusioni controverse. Al contempo, resta da definire il formato definitivo e le modalità di qualificazione, in un equilibrio tra ambizione globale e rispetto dei calendari delle leghe nazionali ed europee.