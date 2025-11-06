Elmas in Nazionale: convocato dalla Macedonia per le gare di qualificazione ai Mondiali

Ufficiale

Elmas in Nazionale: convocato dalla Macedonia per le gare di qualificazione ai MondialiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:20Notizie
di Francesco Carbone

Il commissario tecnico della Macedonia del Nord, Blagoja Milevski, ha ufficializzato la lista dei convocati per le due prossime gare di qualificazione ai Mondiali 2026, in programma il 13 e 18 novembre, rispettivamente contro Lettonia e Galles. Nell’elenco figura regolarmente anche il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, confermato come uno dei punti di riferimento della squadra.

Ecco la lista completa dei giocatori convocati: