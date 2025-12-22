L'Iffhs stila la classifica dei migliori allenatori al mondo: in Top 10 anche Conte

Verdetto emesso. Una giuria internazionale di esperti provenienti da vari Paesi del mondo ha stilato la classifica dei migliori 10 allenatori per la Iffhs (Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio), svelando anche il tecnico più votato e dunque ritenuto il primo in assoluto. Come previsto, dopo aver sollevato in cielo con i suoi giocatori ben 6 trofei nel solo 2025, è Luis Enrique il preferito. Si tratta della seconda conferma per l'allenatore del PSG, l'ultima volta nel 2015. Ma anche in Italia si applaude alla creme de la creme dei tecnici in circolazione in giro per il pianeta calcio. Presenti tre volti noti della Serie A e un ex Parma, ora alla guida di un top club in Premier League. Lo sveliamo di seguito:

1) Luis Enrique (PSG) - 222 punti

2) Enzo Maresca (Chelsea) - 60 punti

3) Hansi Flick (Barcellona) - 57 punti

4) Vincent Kompany (Bayern Monaco) - 42 punti

5) Mikel Arteta (Arsenal) - 21 punti

6) Antonio Conte (Napoli) - 21 punti

7) Simone Inzaghi (Inter - Al Hilal) - 17 punti

8) Xabi Alonso (Bayer Leverkusen - Real Madrid) - 14 punti

9) Abel Ferreira (Palmeiras) - 10 punti

10) Brunoslav Jurcic (Pyramids FC) - 9 punti

10) Filipe Luis (Flamengo) - 9 punti

ALBO D'ORO

1996 Lippi

1997 Hitzfeld

1998 Lippi

1999 Ferguson

2000 C. Bianchi

2001 Hitzfeld

2002 Del Bosque

2003 C. Bianchi

2004 Mourinho

2005 Mouinho

2006 Rijkaard

2007 Ancelotti

2008 Ferguson

2009 Guardiola

2010 Mourinho

2011 Guardiola

2012 Mourinho

2013 Heynckes

2014 Ancelotti

2015 Luis Enrique

2016 Simeone

2017 Zidane

2018 Zidane

2019 Klopp

2020 Flick

2021 Tuchel

2022 Ancelotti

2023 Guardiola

2024 Ancelotti

2025 Luis Enrique

