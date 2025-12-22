Napoli, una finale per voltare pagina: la Supercoppa come snodo della stagione

La stagione del Napoli vive uno dei suoi passaggi più delicati. Tra un cammino europeo complicato, un calendario sempre più congestionato e qualche crepa emersa in campionato, la Supercoppa italiana diventa molto più di una semplice occasione di prestigio. È un appuntamento che pesa sul presente e che può pesare il futuro immediato della squadra di Antonio Conte.

Riyadh chiama: Napoli-Bologna vale un trofeo e una risposta

Stasera alle 20:00, al King Saud University Stadium di Riyadh, il Napoli affronterà il Bologna nella finale di Supercoppa 2025. Una sfida che riporta alla memoria l’ultimo incrocio tra le due squadre, coinciso con una sconfitta pesante e con parole dure pronunciate da Conte nel post-partita. Oggi il contesto è diverso, ma la posta in palio è ancora più alta: la possibilità di conquistare il secondo trofeo della gestione tecnica e di archiviare una delle pagine più complesse della stagione.

Le scelte di Conte e i dubbi dell’ultima ora

Il tecnico salentino ha già chiarito che non intende stravolgere l'impianto tattico: avanti con il 3-4-2-1, sistema che garantisce equilibrio ma richiede precisione assoluta. Tra i pali spazio a Milinkovic-Savic, con Rrahmani perno centrale della difesa. Ai suoi lati Di Lorenzo ha offerto garanzie, mentre Juan Jesus resta in ballottaggio con Buongiorno. Sulle corsie Politano e Spinazzola sono confermati, così come la coppia Lobotka-McTominay in mezzo. In avanti intoccabili David Neres e Hojlund, con Elmas che deve guardarsi dalla concorrenza di Noa Lang. Restano da valutare le condizioni di Olivera, mentre Beukema è fermo ai box.

Una Supercoppa che guarda alla storia

Quella di Riyadh sarà la trentottesima edizione della Supercoppa italiana, la quindicesima disputata all’estero e la sesta in Arabia Saudita. Dopo Inter e Milan, vincitrici con la formula della final four, una tra Napoli e Bologna entrerà nell’albo d’oro. I Campioni d’Italia hanno alzato il trofeo nel 65% delle edizioni, mentre il Bologna è all’esordio assoluto. Per il Napoli, invece, è la sesta finale: due i successi, nel 1990 e nel 2014, entrambi contro la Juventus. Il primo trionfo arrivò con un netto 5-1 al San Paolo, con Maradona protagonista, mentre l’ultimo successo risale al 22 dicembre 2014, deciso ai rigori. Nel complesso il bilancio azzurro parla di sette gare giocate, con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Conte, dal canto suo, affronta l’ottava finale della carriera: tre trofei conquistati e quattro secondi posti, numeri che raccontano quanto questi appuntamenti siano parte integrante del suo percorso.

Campionato e recuperi: gennaio senza respiro

Dopo la Supercoppa, il Napoli tornerà subito a fare i conti con un calendario fitto. Il recupero della 16ª giornata è fissato per il 14 gennaio alle 18:30 contro il Parma. Inter, Bologna e Milan seguiranno a stretto giro, in un gennaio che non concede pause. Con impegni europei e una rosa messa alla prova dagli infortuni, gli azzurri scenderanno in campo mediamente ogni tre giorni, in un contesto dove la gestione fisica diventa decisiva quanto quella tattica.

Champions League, margine d’errore azzerato

Il ko di Lisbona contro il Benfica ha complicato ulteriormente il percorso europeo. Con sette punti e una posizione di classifica che non consente distrazioni, il Napoli è chiamato a un gennaio perfetto contro Copenaghen e Chelsea. Non ci sono più margini per sbagliare: ogni partita pesa come una finale, in Europa come in Italia, e la Supercoppa rappresenta il primo banco di prova di una fase decisiva della stagione.