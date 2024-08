Elmas inizia come aveva finito: resta in panchina nell’1-0 del Lipsia al Bochum

vedi letture

Mistero Elmas. Il macedone è andato via a gennaio da dodicesimo, era il protagonista sempre pronto a entrare. Ha scelto il Lipsia ma dopo otto mesi il bilancio è negativo perché Elmas non gioca mai. Neppure nell'esordio della nuova stagione. Il Lipsia ha vinto 1-0 contro il Bochum ma l'ex azzurro è rimasto in panchina. In totale per lui 16 presenze ma poco più di 200' in campo in Germania.