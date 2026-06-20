Zenga dà i voti: "9 a Vicario, ma il Napoli ne ha due… e Meret meglio di Milinkovic"
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Zenga difende Meret e boccia i dubbi del Napoli: “È superiore a Milinkovic”.
Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, l'ex numero uno Walter Zenga ha dato i voti ai portieri al centro delle trattative di mercato: "Dibu Martinez da 9 per personalità ed esperienza. Meret per me è da 8. Un portiere che mi è sempre piaciuto, lineare, di rendimento, non ti ruba l’occhio ma e costante e mi hanno sorpreso quando gli hanno affiancato Milinkovic, non so per quali motivi. Milinkovic gli do 7, ha prese a in area ma è inferiore a Meret.
Scelta di Conte per i piedi? Sì. Ma la priorità va al parare per me. Vicario? 9, racchiude personalità e gavetta, ha l’esperienza della Premier e della Champions. Ma il Napoli ne ha già due…”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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