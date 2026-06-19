Napoli-Gila, cosa succede? Sky: “Lazio a quelle cifre non lo vende”

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di Antonio Noto
Napoli su Gila, la Lazio respinge l'ipotesi di un'offerta da 15 milioni.

Il Napoli continua a seguire con attenzione Mario Gila per rinforzare il reparto difensivo. La società azzurra, secondo Sky Sport, starebbe valutando un'offerta da circa 15 milioni di euro per il centrale spagnolo della Lazio, anche se al momento non è stata ancora presentata alcuna proposta ufficiale. Una cifra che, tuttavia, difficilmente convincerebbe il club biancoceleste a sedersi al tavolo delle trattative.

La posizione della Lazio e il nodo della rivendita al Real Madrid

La situazione contrattuale di Gila rappresenta un elemento chiave della trattativa: il difensore ha infatti un solo anno di contratto, ma la Lazio dovrà riconoscere al Real Madrid il 50% dell'eventuale futura rivendita. Per questo motivo una cessione a 15 milioni non sarebbe considerata vantaggiosa dalla società capitolina, che perderebbe un altro titolare dopo Alessio Romagnoli senza incassare una cifra sufficiente per programmare adeguatamente il mercato in entrata.