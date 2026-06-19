Ultim'ora Gila-Napoli, definito accordo verbale! Sky: “C’è fiducia e Gattuso stima Lucca…”

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Napoli-Gila, accordo verbale col difensore: Lucca può entrare nella trattativa con la Lazio.

Il Napoli continua la trattativa per portare Mario Gila, difensore della Lazio, in azzurro. Le ultime le riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ai microfoni di 'Calciomercato - L'Originale': "Nella giornata di oggi il Napoli ha praticamente trovato l'accordo verbale con Mario Gila. Cinque anni di contratto per il difensore attualmente alla Lazio e c'è grande fiducia per poter trovare un'intesa finale con il club biancoceleste e quindi far arrivare Mario Gila agli ordini di Massimiliano Allegri. Adesso bisognerà capire che tipo di accordo si troverà tra Napoli e Lazio e quali eventuali contropartite potranno essere inserite nell'operazione".

Lucca possibile contropartita

"Un nome che piace a Rino Gattuso è quello di Lorenzo Lucca, perché chiaramente il Napoli lo scorso anno ha sostenuto un investimento importante per il centravanti e quindi bisognerà capire come riuscire a far incastrare, a livello di formule, questi interessi. Gila al Napoli e Lucca alla Lazio è dunque una traccia che continueremo sicuramente a seguire nel corso delle prossime settimane".