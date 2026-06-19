Vicario tra Juve e Napoli! Sky: “Vogliono vendere sicuramente Milinkovic”
Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato della situazioni portieri in casa Napoli: "Vicario balla tra Juve e Napoli. È chiaro che la Juventus sta cercando, come priorità, il portiere a prescindere dal futuro di Di Gregorio, ma anche il Napoli sta cercando un altro portiere. Vuole sicuramente cedere Milinkovic-Savic e penso che, se trovasse una soluzione anche per Meret, non si strapperebbe i capelli.
Il Napoli deve cedere prima di affondare per Vicario
"Quindi è chiaro che, se dovessero arrivare soluzioni diverse per Milinkovic-Savic e Meret, il Napoli potrebbe provare ad affondare il colpo per Vicario. Però è una questione di tempi: bisogna cedere uno dei due, se non entrambi, e Vicario deve essere ancora libero, cioè la Juventus non deve averlo già preso. Da questo punto di vista, quindi, il Napoli parte in ritardo".
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