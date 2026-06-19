Allegri-Napoli, ci siamo! Rai: prossima settimana l'annuncio, confermata durata contratto
L'attesa sta per finire. Massimiliano Allegri si prepara a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli e, secondo quanto riferito da Ciro Venerato sul sito Rai, la prossima settimana potrebbe arrivare l'annuncio definitivo da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. La novità riguarda la durata dell'accordo: il tecnico livornese firmerà un contratto triennale senza opzioni, superando così l'ipotesi iniziale di un biennale con terza stagione subordinata a determinate condizioni.
Allegri-Napoli, si attende solo la risoluzione col Milan
Restano da definire gli ultimi aspetti burocratici legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, operazione rallentata nelle scorse settimane dalle vicende societarie del club rossonero. Tuttavia, la situazione sarebbe ormai in via di soluzione anche grazie alle nuove deleghe operative conferite da Gerry Cardinale al dirigente Calvelli. L'esito della trattativa, in ogni caso, non è mai stato realmente in discussione. Allegri è pronto a raccogliere l'eredità di Conte e ad aprire un nuovo ciclo sulla panchina del Napoli.
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