Curiosità su McTominay: secondo la scienza è tra i 10 calciatori più belli dei Mondiali

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McTominay inserito addirittura tra i dieci calciatori più belli della competizione secondo uno studio basato sulla proporzione aurea del volto.

Scott McTominay non è soltanto uno dei leader della Scozia e del Napoli: ai Mondiali è diventato una vera e propria icona nazionale. A raccontarlo è il Times, che dedica ampio spazio al centrocampista azzurro, inserito addirittura tra i dieci calciatori più belli della competizione secondo uno studio basato sulla proporzione aurea del volto.

McTominay, bello e bravo

Nonostante la crescente popolarità, il centrocampista del Napoli continua a essere apprezzato anche per le qualità umane. L'assistente tecnico Steven Naismith lo ha elogiato per il rapporto con i compagni più giovani, descrivendolo come un leader esigente ma sempre disponibile. Un'altra conferma dello status raggiunto da McTominay, ormai autentica stella della Scozia e punto di riferimento anche sulla scena mondiale