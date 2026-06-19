Gilmour accelera: Allegri potrebbe averlo già a Dimaro
Arrivano segnali incoraggianti per Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese del Napoli sta bruciando le tappe nel percorso di recupero dall'infortunio al ginocchio che gli ha impedito di partecipare al Mondiale con la sua nazionale. A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport, che evidenzia come il rientro del giocatore possa avvenire prima del previsto.
Lo scozzese aveva dovuto rinunciare alla competizione iridata dopo la distorsione di secondo grado al ginocchio destro rimediata nell'amichevole contro Curaçao, disputata pochi giorni prima della partenza della Scozia. Un duro colpo per il centrocampista, che sognava di disputare il primo Mondiale della sua carriera.
Napoli, Gilmour accelera il recupero: Allegri spera di averlo già a Dimaro
Secondo il quotidiano, però, le condizioni del giocatore starebbero migliorando rapidamente. "Billy Gilmour accelera verso il recupero", si legge nell'articolo, che sottolinea come i tempi inizialmente stimati in circa due mesi possano essere sensibilmente ridotti.
Fino a poche settimane fa il rientro era previsto durante il secondo ritiro estivo del Napoli, in programma a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto. Ora, invece, si apre uno scenario più ottimistico. "Se prima il ritorno era previsto per il secondo ritiro estivo, adesso c'è speranza per vederlo all'opera già in Trentino a Dimaro", scrive il Corriere dello Sport.
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